“Ci sono brogli sulla sanatoria?”. Il sospetto imbarazza Bellanova

La maxi regolarizzazione voluta dal governo giallorosso di certo non sta dando i risultati auspicati: i dati sono decisamente più bassi rispetto a quelli ipotizzati dalla sinistra e conclamano così il colossale flop. I dubbi vengono confermati con il passare del tempo: lo strumento si è rivelato utile solamente per tenere l’esecutivo incollato alle poltrone “ e a preparare il terreno a comportamenti fraudolenti “. Effettivamente è stato scoperto quello che potrebbe essere un vero e proprio imbroglio con la sanatoria: falsificano i documenti per ottenere la regolarità a suon di soldi. La denuncia è arrivata da Fratelli d’Italia, che nelle persone di Francesco Lollobrigida e Andrea Delmastro ha presentato un’interpellanza parlamentare su quanto emerso.

La vicenda è stata approfondita in seguito a un servizio andato in onda su Rainews 24 la mattina del 29 luglio, nel corso del quale è stato denunciato un uso fraudolento della misura voluta da Teresa Bellanova e da Nunzia Catalfo: “ La frode consiste nell’ottenere un certificato retrodatato attestante la permanenza sul territorio italiano, utile a ottenere i requisiti voluti dal ministro per la sanatoria “. Dietro al pagamento di 500 euro, all’ospedale di Vittoria “ appare possibile ottenere una tessera sanitaria STP ” – straniero temporaneamente presente – dedicata alla cura degli irregolari. Con tale tessera, “ a seguito di un pagamento di 4mila euro “, ci si può rivolgere a “ patronati compiacenti ” che a quel punto procedono con la pratica della sanatoria.

“Il governo aiuta i fraudolenti”

Nel servizio è stato inoltre intervistato uno straniero che aveva appena sistemato i documenti per far ottenere la sanatoria a un suo amico che si trova in Francia e che non sarebbe mai stato in Italia. “ È evidente che, ancora una volta, il governo non sia riuscito a centrare il proprio obiettivo politico ma si si sia reso moralmente complice degli affari di chi specula sull’immigrazione e sul business del lavoro nero “, ha tuonato il presidente dei deputato di Fratelli d’Italia nell’intervista rilasciata a Il Tempo. Il sospetto è che quella che è stata definita come una norma per combattere il capolarato, alla fine si sia rivelata un’arma che ha aggravato ulteriormente le condizioni dei lavoratori già sfruttati e vessati, “ favorendo quei clandestini che hanno la disponibilità di pagare 4500 euro per ottenere in modo fraudolento il permesso per rimanere in Italia “.