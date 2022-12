“Ci volevamo noi per chiudere il solito ‘teatrino’”

Condividi l'articolo

Post natalizio per Silvio Berlusconi, che sui social ha pubblicato un messaggio per tutti gli italiani. “ Sotto l’albero di Natale, quest’anno, gli italiani trovano una legge di Bilancio scritta per aiutare i più deboli. Ci volevamo noi di Forza Italia per aumentare le pensioni minime che, l’ultima volta, erano state aumentate proprio dal nostro governo “, ha scritto il Cavaliere, riferendosi all’emendamento con il quale il governo ha aumentato fino a 600 euro le pensioni minime degli over 75.

Questa era una delle tante promesse elettorali di Silvio Berlusconi, che ora stanno prendendo forma con il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. L’obiettivo dei 1000 euro per tutti è ancora lontano ma il governo di centrodestra ha davanti ancora 5 anni per raggiungere il suo scopo che, come sottolineato dallo stesso ec premier è sul lungo periodo. Intanto un primo passo è stato fatto nella direzione promessa, come ribadito da Silvio Berlusconi nel post natalizio.

Il Cavaliere, poi, prosegue: “ Ci volevamo noi per trovare una soluzione capace di aiutare i più giovani a trovare finalmente un lavoro e questa soluzione si chiama zero tasse e decontribuzione per le ragazze e i ragazzi nuovi assunti “. Anche questa era una promessa elettorale di Forza Italia che, in appena due mesi, sta trovando compimento. Ovviamente, non è possibile chiedere al governo enormi passi in avanti in così poco tempo ma i primi mattoni posti a costruszione della nuova struttura vanno nella direzione promessa, rispettando l’impegno assunto con gi elettori che hanno offerto il loro voto ai partiti della coalizione di centrodestra e, in particolare, a Forza Italia.

“ Ci volevamo noi per offrire soluzioni concrete e per chiudere il solito ‘teatrinò. Il lavoro nostro e del centrodestra è appena iniziato. Grazie a Forza Italia possiamo tutti guardare al nuovo anno con speranza e fiducia. Auguri, Italia! “, ha concluso Silvio Berlusconi nel suo messaggio social, accompagnato da una foto sotto l’albero di Natale.

