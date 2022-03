Ciak per “Mi fanno male i capelli” film di Roberta Torre

Condividi l'articolo

Al via le riprese di Mi fanno male i capelli il nuovo film di Roberta Torre, con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Il film si ispira liberamente alla grande attrice Monica Vitti, ma non è in alcun modo un biopic. È la storia di una donna di nome Monica, che perde la memoria e ritrova un senso alla propria vita identificandosi nei personaggi dei film interpretati da Monica Vitti. Edoardo che la ama profondamente spera che questo gioco la salvi e permette che diventi la loro nuova vita quotidiana.

Una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo con la quale Roberta Torre torna a lavorare dopo il felicissimo esordio Tano da morire, il musical sulla mafia che fece epoca.

La fotografia è di Stefano Salemme e i costumi di Massimo Cantini Parrini. (ANSA).



