Ciclismo: benedizione Papa,poi Evenepoel vince Tour Polonia

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – Prima la benedizione del Papa, poi

l’ultima tappa e la vittoria finale del ventenne fenomeno belga

Remco Evenepoel. Si chiude cosi’ un Tour di Polonia

contrassegnato dall’incidente iniziale che ha provocato il coma

indotto al danese Jakobsen, ora in via di miglioramento.

La quinta e ultima tappa, da Zakopane a Cracovia, si era

aperta questa mattina con la benedizione di Papa Francesco, che

dalla finestra del suo Angelus domenicale ha ricordato come la

corsa fosse dedicata al centenario della nascita di Karol

Woytila. Poi all’arrivo a Cracovia, citta’ dove Giovanni Paolo

II fu a lungo vescovo, sul traguardo e’ arrivato primo in volata

Davide Ballerini, compagno di squadra alla Deceuninck di

Evenepoel, che ha chiuso in testa la classifica generale, con

1’52” sul danese Jakob Fuglsang e 2’28” sul britannico Simon

Yates.

Per Evenepoel quello di oggi è stato il quarto successo in una

corsa a tappe nel 2020, dopo la Vuelta San Juan e la Volta

Algarve a febbraio, prima dello stop per la pandemia, e la

Vuelta Burgos della settimana scorsa. (ANSA).



—

