Ciclismo: Campionato italiano, Formolo punta a bis tricolore

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – E’ tutto pronto per il Campionato

italiano di ciclismo 2000, che scatterà venerdì alle 16,15, con

la crono individuale donne Elite, in programma su un percorso

lungo 34,7 km. Subito dopo, alle 18,30, sarà la volta della

crono Elite maschile, sui 38,8 km di un tracciato che partirà

Bassano del Grappa, affronterà la salita de ‘La Rosina’ da San

Michele, poi proseguirà per Marostica e Colceresa fino a

Cittadella.

Domenica 23 agosto, il gran finale. Alle 10,30 è prevista la

gara in linea Elite maschile (lunga 253,7 km). Al via ci saranno

tutti i big, a cominciare dal campione in carica Davide Formolo,

per proseguire con il campione europeo su pista Elia Viviani.

Tra gli altri nomi di spicco ai nastri di partenza, Vincenzo

Nibali, Sonny Colbrelli, Fabio Aru, Giulio Ciccone, Matteo

Trentin e Gianluca Brambilla.

Dopo la partenza da Bassano del Grappa, il percorso toccherà

Cittadella, Castelfranco Veneto e Asolo, con la salita del

Foresto Vecchio, da dove poi i corridori scenderanno verso

Pagnano, quindi imboccheranno la Marosticana e tornerano a

Bassano del Grappa. Sulla Rosina, altro luogo-simbolo del

ciclismo, gli atleti dovranno affrontare 11 giri con il pavé del

muro della Tisa, a Colceresa. Gran finale con l’ultimo passaggio

sulla Rosina e il tempio ossario. Infine, attraversamento della

Statale 47 con arrivo previsto verso le 17 a Cittadella. (ANSA).



