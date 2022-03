Ciclismo: Catalogna;6/a tappa a Carapaz,Higuita nuovo leader

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAMBRILS, 26 MAR – L’ecuadoregno Richard Carapaz,

oro olimpico nella prova in linea su strada a Tokyo, ha vinto la

sesta tappa del giro di Catalogna, una frazione di montagna con

arrivo a Cambrils. Carapaz ha battuto allo sprint il compagno di

fuga, il campione di Colombia Sergio Higuita, che ha conquistato

il primato in classifica generale, in cui ha 16″ di vantaggio su

Carapaz e 52″ sull’ex leader Almeida. Il migliore degli italiani

è Giulio Ciccone, 18/oa 4’50”.

Domani la tappa decisiva con arrivo a Barcellona e il circuito

del Montjuic da ripetere sei volte: lo strappo del castello è di

2,5 chilometri al 4,6% medio di pendenza, ma con picchi al 19%.

(ANSA).



