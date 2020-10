Ciclismo: Cesenatico ricorda Pantani con due biglie

(ANSA) – CESENATICO, 09 OTT – A Cesenatico in piazza Costa,

dove giovedì partirà la tappa del Giro d’Italia con partenza e

arrivo nella città di Marco Pantani, sul percorso della Nove

Colli, i promotori della fiera internazionale Ciclo & Vento’ in

accordo con il Comitato di tappa e il Comune hanno fatto

sistemare due grandi biglie in plexiglass e del diametro di un

metro e sessanta in ricordo del Pirata.

Una è rosa e ritrae Marco Pantani in maglia rosa e l’altra è

gialla e porta l’immagine del campione in maglia gialla, a

ricordo della strepitosa estate del 1998 quando vinse Giro e

Tour. Le due biglie giganti rimarranno esposte anche dopo il

passaggio del Giro, diventando un ricordo permanente di Pantani.

L”inaugurazione avverrà martedì alle 11.30. (ANSA).



