Ciclismo: Colbrelli a Padova per nuovi accertamenti

(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Sonny Colbrelli, che lunedì scorso ha

subito un arresto cardiorespiratorio al termine della prima

tappa del Giro di Catalogna, è stato trasferito in Italia ed ora

si sottoporrà a nuovi accertamenti in un centro specializzato di

Padova.

Colbrelli dopo il malore è stato immediatamente trasferito in

ospedale “per sottoporsi ad esami e indagare sulla causa

dell’aritmia cardiaca instabile che ha richiesto la

defibrillazione”, ha fatto sapere la squadra di Colbrelli, la

Bahrain Victorius, senza fornire dettagli sul trasferimento

effettuato sabato in aereo sanitario da Girona a Padova.

“Altri esami verranno effettuati nei prossimi giorni in un

centro di eccellenza italiano per la diagnosi e la cura delle

malattie cardiovascolari”. (ANSA).



