Ciclismo: Covi non si ferma, farà il Giro dell’Appennino

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Archiviato il Giro d’Italia di

ciclismo, l’UAE Emirates tornerà in gara nel Giro dell’Appennino

di domani, in Belgio nella Brussels Cycling Classic del 5 giugno

e nella Ronde Van Limburg del giorno dopo. Alessandro Covi

arriverà al Giro dell’Appennino fresco vincitore della 20/a

tappa della corsa rosa – concluso sul Passo Fedaia – e sarà uno

degli uomini da tenere d’occhio. Pascal Ackermann, invece,

tornerà in gara proprio nella Brussels Cycling Classic, corsa da

lui vinta nel 2018: affiancherà Fernando Gaviria per formare una

coppia che punta a un risultato di spicco. Al Giro

dell’Appennino la squadra sarà diretta da Manuele Mori, mentre

nelle gare belghe in ammiraglia siederà l’olandese Aart

Vierhouten.

Questa la formazione per il Giro dell’Appennino: Camilo Ardila (Colombia), Alessandro Covi (Italia), Ivo

Oliveira (Portogallo), Jan Polanc (Slovenia) e Oliviero Troia

(Italia).

Questo, invece, il team per la Brussels Cycling Classic e la

Ronde Van Limburg: Pascal Ackermann (Germania), Fernando Gaviria (Colombia), Rui

Oliveira (Portogallo), Jan Polanc (Slovenia), Maximiliano

Richeze (Argentina) e Joel Suter (Svizzera). (ANSA).



