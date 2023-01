Ciclismo: doping; perde appello, radiato ex medico Team Sky

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 16 GEN – L’ex medico del Team Sky e della

nazionale di ciclismo della Gran Bretagna, Richard Freeman, ha

perso l’appello contro la decisione di radiarlo dal registro

medico del Regno Unito, presa dopo che lo stesso Freeman era

stato riconosciuto colpevole di aver ordinato testosterone a

fini dopanti. Il medico è stato radiato dall’albo nel 2021 dopo

che un tribunale aveva stabilito che il suo comportamento era “fondamentalmente incoerente con il perseguimento della sua

missione medica”. Il suo team legale aveva immediatamente

annunciato che sarebbe stato presentato ricorso, ma questo oggi

è stato respinto perché l’Alta Corte non ha trovato nulla di

sbagliato nel verdetto iniziale.

“JMW Solicitors è deluso dalla sentenza dell’Alta Corte che

ha respinto l’appello del dottor Richard Freeman contro la

decisione del tribunale dell’ordine dei medici – è scritto in

una nota del team legale del medico – di rimuovere il suo nome

dal registro medico.

Freeman era stato messo sotto accusa anche dall’Agenzia

antidoping del Regno Unito, una per possesso di una sostanza

vietata e l’altra per manomissione o tentativo di manomissione

di un controllo antidoping. Queste procedure della giustizia

sportiva erano state interrotte a seguito del suo ricorso, ma

ora dovrebbero essere riprese. Freeman ha ammesso 18 delle 22

accuse contro di lui, ma ha negato l’accusa principale relativa

all’oggetto di un ordine del 2011 per Testogel, un trattamento

ormonale usato per trattare i sintomi legati alla carenza di

testosterone. All’epoca affermò che al testosterone era stato

ordinato per curare i problemi di erezione dell’ex ‘performance

manager’ del team Shane Sutton, cosa negata dallo stesso Sutton.

Il caso ha gettato un’ombra sulla nazionale britannica di

ciclismo, diventata una forza dominante alle Olimpiadi, e

sull’ex squadra del medico, il Team Sky che ha vinto più volte

il Tour de France negli anni 10 del nuovo secolo. Il medico,

contemporaneamente alle dipendenze del Il team British e Sky –

ora Ineos Grenadiers – tra il 2009 e il 2015, si è dimesso dalla

federazione ciclista britannica nel 2017 per motivi di salute

dopo aver lasciato il Team Sky due anni prima. (ANSA).



