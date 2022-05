Ciclismo: ecco l’Almanacco 2022, torna la Bibbia del pedale

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 MAG – Sonny Colbrelli sporco di fango e

trionfante nel velodromo di Roubaix. Filippo Ganna e Julian

Alaphilippe confermati in maglia iridata a cronometro e in

linea. Lo sloveno Tadej Pogacar e il colombiano Egan Bernal

vincenti sulle strade del Tour de France e del Giro d’Italia.

Sono le foto che riassumono la stagione 2021 scelte per la

copertina della 31/a edizione dell’Almanacco del ciclismo,

l’annuario più apprezzato dedicato alle due ruote. Il volume, in

libreria, è firmato per il 18/o anno da Davide Cassani, ex ct

della Nazionale azzurra, e per il 3/o da Beppe Conti, firma del

ciclismo.

Considerato da sempre una ‘Bibbia del pedale’ perla

completezza dei contenuti, l’Almanacco in 416 pagine offre tutto

quello che un appassionato di ciclismo può chiedere: i risultati

2021 di ogni gara, specialità, categoria; oltre tremila schede

con la carriera di professionisti, dilettanti, donne e juniores;

il calendario delle gare 2022; la presentazione di tutti i

gruppi sportivi 2022, dai Pro Tour ai dilettanti, alle donne;

gli albi d’oro dai professioni agli allievi di tutte le corse su

strada, pista, ciclocross e mountain bike; i record e le Pagine

azzurre con tutti i successi delle Nazionali nel 2021.

L’almanacco, edito da Gianni Marchesini Edizioni, è l’unico

prodotto del genere in Italia si avvale del coordinamento di

Roberto Ronchi e della collaborazione di Danilo Viganò, Gian

Luca Giardini e Bruno Sueri. (ANSA).



