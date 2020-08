Ciclismo: Europei; complimenti Di Rocco ad atleti e ct

(ANSA) – ROMA, 26 AGO – “A nome di tutto il Consiglio ringrazio i CT Dino Salvoldi, Davide Cassani e tutti gli atleti

per il bello spettacolo offerto agli Europei in Bretagna. Le

gare di oggi sono state l’esaltazione dello spirito di squadra,

cifra storicamente distintiva del nostro sport, e di

attaccamento alla maglia. Sono anche la migliore risposta alle

difficoltà esistenti”: così il presidente della Federciclismo,

Renato Di Rocco, commenta i successi azzurri agli Europei.

“Quando la situazione si fa difficile – ha aggiunto Di Rocco

– come sempre il nostro movimento risponde con grandi

risultati”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte