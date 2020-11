Ciclismo: Europei pista; oggi 1 oro e 3 bronzi per l’Italia

(ANSA) – PLOVDIV, 15 NOV – Giornata ricca di soddisfazioni

per i colori italiani quella degli Europei di ciclismo su pista

a Plovdiv, manifestazione a cui non hanno preso parte le

rappresentative di Olanda, Germania, Danimarca e Francia per

ragioni sanitarie legate alla pandemia.

La squadra azzurra oggi ha conquistato un oro, con Elisa

Balsamo (campionessa del mondo junior su strada nel 2016) e

Vittoria Guazzini nel Madison donne, e tre bronzi, con Miriam

Vece nei 500 metri da ferme, con Jonathan Milan nel cronometro

da fermo e con Stefano Moro e Francesco Lamon nel Madison

uomini.

Particolarmente bella la prestazione di Balsamo-Guazzini, 42

anni in due, che nel Madison si sono imposte in otto sprint su

dieci a disposizione e, aggiudicandosi l’ultimo, hanno superato

in extremis la Russia, conquistando l’oro. Ha deluso la Gran

Bretagna, data per favorita e invece solo terza.

Da sottolineare poi che le tre medaglie d’oro conquistate

dall’Italia in questi Europei sono venute tutte dal settore

femminile: nei giorni scorsi infatti avevano vinto Martina

Fidanza nello Scratch ed Elisa Balsamo nell’Omnium.

Cospicuo il bottino finale a Plovdiv dell’Italia del pedale :

14 medaglie di cui 3 ori, 7 argenti e 4 bronzi, che valgono il

terzo posto nel medagliere per nazioni, guidato da Gran Bretagna

davanti a Russia. (ANSA).



—

