Ciclismo: Europei strada; due bronzi per Italia con juniores

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – La giornata di apertura dei

Campionati Europei su strada dedicata alle prove a cronometro

per tutte le categorie, si conclude per la nazionale di ciclismo

con due medaglie di bronzo degli junior Cipressi e Milesi e con

piazzamenti importanti tra le donne élite con Bussi (5/a), le

U23 con Pirrone (4/a a soli 3″ dal podio), gli U23 con Milan

(5/a).

Tra gli uomini élite, è dominio assoluto per la Svizzera: si

laurea campione europeo Stefan Kung in 30’18”. Argento al

francese Rémi Cavagna a 18″ da Kung. Il terzo gradino del podio

è del belga Victor Campenaerts. Edoardo Affini, bronzo nella

passata stagione, rimane fuori dal podio piazzandosi nella Top

Five: è quinto. L’altro azzurro in gara, il giovanissimo

Alexander Konychev, ha chiuso al 17/o posto.

Splendono i due bronzi che arrivano rispettivamente da

Carlotta Cipressi e Lorenzo Milesi saliti sul terzo gradino del

podio nelle prove dedicate agli juniores.

L’unica a rappresentare l’Italia nella prova donne élite è la

recordwoman dell’ora, Vittoria Bussi, vice campionessa tricolore

della specialità. Una perfomance degna di nota la sua: con i

suoi 33 anni riesce a migliorare tecnica e crono conquistando un

quinto posto a 1’32” dalla vincitrice, l’olandese Van Der

Breggen (34’03”) che spodesta, per la prima volta, la

connazionale Van Dijk. Bronzo alla svizzera Reusser. Un vero

peccato per Elena Pirrone, terza nella passata edizione, giù dal

podio per soli 3″ dalla polacca Marta Jaskulska, bronzo in

37’11” in una gara contro il tempo dominata dalla Germania: oro

alla ventenne Hannah Ludwig (in 35’53”) e argento alla sua

connazionale Franziska Koch (in 36’17”).

Tra gli Uomini U23 il titolo continentale è per il norvegese

Andreas Leknessund, davanti allo svizzero Stefan Bissegger, e al

belga Van Wilder, bronzo sul traguardo. Giù dal podio il

britannico Pidcock (a 40″ dal vincitore) e l’azzurro Jonathan

Milan (a 56″ dall’oro), che entra comunque nella top five

continentale di specialità. (ANSA).



