Il francese Christophe Laporte ha vinto l’85/a edizione della Gand-Wevelgem arrivando sul traguardo appaiato con il compagno di squadra della Jumbo Visma Wout Van Aert, il quale subito prima di tagliare il traguardo ha frenato per permettere al collega di tagliare per primo la linea del traguardo. La volata del gruppo degli inseguitori, per il terzo posto, è stata appannaggio dell’altro belga Sep Vanmarcke.



