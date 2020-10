Ciclismo: Freccia del Brabante; vince Alaphilippe

(ANSA) – BRUXELLES, 07 OTT – Primo successo in maglia iridata

per Julian Alaphilippe, che dopo la beffa di domenica scorsa

nella Liegi-Bastogne-Liegi (ha esultato troppo presto, e Primoz

Roglic lo ha battuto), oggi si è imposto nella Freccia del

Brabante, precedendo allo sprint il campione d’Olanda Mathieu

Van der Poel e l’altro francese Benoit Cosnefroy, campione del

mondo under 23 nel 2017. I tre erano andati in fuga a dieci

chilometri dal traguardo, evadendo da un gruppo di atleti che

fino a quel momento stavano facendo la corsa, fra i quali Sonny

Colbrelli, alla fine quarto. “E’ troppo bello vincere con la

maglia da campione del mondo addosso”, ha poi detto Alaphilippe,

che domenica è annunciato al via della Gand-Wevelgem. (ANSA).



