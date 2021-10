Ciclismo, Ganna: “Il record dell’ora? Prima o poi ci proverò”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Il record di velocità sui 4

chilometri si può battere, su quello dell’ora ne dobbiamo

riparlare. Tempo fa ho provato qualcosa a Montichiari, ho fatto

dei giri, poi ho mollato. Si corre il rischio di farsi del male.

Un’ora in sella è dura, non è semplice, non è tanto il mal di

gambe, ma la posizione estrema sulla bici a tutta. E’ l’insieme

che fa la differenza. Bisogna prepararsi bene. In un futuro ci

proverò, adesso di testa non ci sono per farlo. Magari a gennaio

potrei dire di provarci ad agosto, vediamo”. Così Filippo Ganna,

che è intervento al Festival dello sport, a Trento, parla della

possibilità in futuro di battere il record dell’ora che fu, fra

gli altri, di Fausto Coppi e Francesco Moser.

Proprio l’ex campione trentino, intervenuto nel siparietto

con il campione del mondo della cronometro su strada, ha

auspicato che “presto il record dell’ora torni nelle mani di un

atleta italiano”. “Speriamo, inoltre, che in Italia si possa

avere un altro velodromo. Comunque, consiglio a Ganna di

provarci in altura, come ho sempre detto”, ha aggiunto Moser,

che stabilì il record dell’ora sulla pista di Città del Messico,

appunto in altura. (ANSA).



