Ciclismo: Giro del Portogallo al via fra scandali e doping

(ANSA) – LISBONA, 03 AGO – Partirà domani la Volta a

Portugal, ossia il Giro del Portogallo. Ma il ciclismo

portoghese è stato recentemente travolto dalle inchieste

giudiziarie, al punto che la gara, giunta all’83/a edizione,

rischiava la sospensione. Così il suo direttore, Joaquim Gomes,

in una dichiarazione di ieri alla Lusa, ha dovuto assicurare che

la “Volta” si farà, anche se non nega il brutto momento per il

ciclismo nazionale”.

Proprio ieri la Polizia giudiziaria ha effettuato altre

perquisizioni nelle sedi di alcune importanti squadre e nelle

case di almeno due atleti, nell’ambito dell’operazione

antidoping denominata ‘Prova limpa’ (prova pulita). Le

perquisizioni, durante le quali sarebbero state sequestrate

sacche di sangue, anabolizzanti e broncodilatatori, seguono a

distanza di una settimana la decisione dell’Unione ciclistica

internazionale di impedire la partecipazione alla ‘Volta’

dell’intera squadra del W52/Fc Porto, su segnalazione

dell’autorità portoghese antidoping, la quale aveva sospeso otto

atleti e due tecnici della squadra ciclistica che vantava un

partenariato (momentaneamente sospeso) con la più famosa squadra

di calcio del Porto. “Quanti sponsor ci saranno l’anno prossimo?

Questa per alcune squadre sarà la fine”, ha dichiarato

anonimamente al quotidiano sportivo ‘O Jogo’ un dirigente di una

delle squadre coinvolte nell’inchiesta. (ANSA).



