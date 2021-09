Ciclismo, Giro di Sicilia: Molano vince anche la 2/a tappa

Condividi l'articolo









(ANSA) – PALERMO, 29 SET – Juan Sebastian Molano, della UAE

Emirates, con il tempo di n 4h25’41” e alla media di 39,069km/h,

ha vinto la 2/a tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, partita

da Selinunte (Trapani) e conclusa a Mondello (Palermo), lunga

173 chilometri. Al secondo e al terzo posto si sono classificati

rispettivamente Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) e Matteo

Moschetti (Trek).

Il colombiano, già vittorioso ieri a Licata (Agrigento), ha

incrementato il proprio vantaggio in testa alla classifica

generale: alle sue spalle, nell’ordine Moschetti e Vincenzo

Albanese, entrambi con un ritardo di 14″.

Domani è in programma la 3/a tappa della corsa a tappe

isolana organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport:

partirà da Termini Imerese (Palermo) per concludersi a Caronia,

dopo 180 chilometri. Il Giro di Sicilia si concluderà

dopodomani. (ANSA).



—

