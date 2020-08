Ciclismo: incidente-choc al Giro di Polonia, grave Jakobsen

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Un drammatico incidente ha gravemente

segnato la volata della 1/a tappa del Giro di Polonia di

ciclismo, a Katowice. Il bilancio della caduta finale è tremendo

e parla di diversi corridori finiti in ospedale. Fra loro anche

un giudice di gara, le cui condizioni sarebbero state definite

gravi. Non meno preoccupante la situazione di Fabio Jakobsen,

che sarebbe stato posto in coma farmacologico dai sanitari a

titolo precauzionale.

Lo sfortunato sprinter è andato a sbattere contro le

transenne, rimanendo incastrato, poi è carambolato sull’asfalto

ed è stato travolto da altri corridori. Il tutto è nato dopo che

Dylan Groenewegen – pure lui finito a terra – ha spostato la

propria traiettoria (e allargato il gomito) verso le transenne,

chiudendo il rivale che stava rimontando.

Tra i coinvolti nel maxi-incidente anche un fotoreporter, i

corridori Jasper Philipsen, Marc Sarreau e Damien Touzé, che

sono finiti in ospedale. La vittoria è stata assegnata dalla

giuria, a tavolino, allo sfortunato olandese Jakobsen, mentre

Groenewegen è stato squalificato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte