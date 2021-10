Ciclismo, Lappartient: “Mondiali calcio biennali nocivi al Tour”

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – PARIGI, 15 OTT – Il mondo del ciclismo, con gli

organizzatori del Tour in testa, è preoccupato dal progetto

della Fifa di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni.

“Siamo preoccupati per le conseguenze sul mondo del ciclismo e

sul nostro evento di punta, che è il Tour de France”, ha detto,

in un’intervista all’Afp, David Lappartient, presidente

dell’Unione Ciclistica Internazionale. “Lo vediamo ogni quattro

anni, c’è un piccolo calo di pubblico quando c’è la Coppa del

mondo”, ha detto il presidente dell’Uci. “E’ un evento che, per

il suo enorme peso, attrae investitori e per definizione ha

conseguenze su altri sport”.

Oltre ai problemi di programmazione posti dalla disputa dei

Mondiali nei mesi di giugno e luglio, l’evento monopolizza in

particolare i media internazionali, a scapito di altre

competizioni. “Le Olimpiadi hanno meno conseguenze, si svolgono

sempre dopo il Tour e la data di chiusura del Tour è fissata una

settimana prima delle Olimpiadi”, osserva Lappartient. Le

conseguenze, se si realizzasse il progetto di Gianni Infantino e

Arsene Wenger sono già quantificabili? “Possiamo vedere

l’impatto sugli anni in cui si sono disputati i Mondiali”, ha

risposto il presidente Uci. “Sappiamo che i budget degli

inserzionisti e dei media non possono essere estesi”. Ne

risentirebbero altri eventi ciclistici, come il Delfinato, il

Giro di Svizzera, i Campionati nazionali, nota il presidente

Uci, ma è proprio il Tour de France, l’unico evento ciclistico a

essere trasmesso in quasi 200 Paesi, a essere principalmente

interessato.

“Il Tour de France è in prima linea con altri eventi come

Wimbledon”, conferma all’Afp il direttore Christian Prudhomme.

Lappartient evoca “preoccupazione”, da parte di altri presidenti

di Federazioni internazionali: “Tennis, ciclismo, golf, sono

forse le tre federazioni più colpite”. “Non mi è sfuggito che ci

siano dibattiti interni al calcio”, aggiunge, specificando che “non deve interferire nella governance del calcio, della Fifa

con la quale stiamo anche lavorando”. “Ma ci possono essere

diverse insoddisfazioni che si possono esprimere”, stima il

presidente dell’Uci che intende scrivere a Infantino per

manifestargli i propri timori e si aspetta solidarietà dal Cio.

(ANSA-AFP).



