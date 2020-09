Ciclismo: Lappartient ricorda Adorni, mondiale straordinario

(ANSA) – CASTEL SAN PIETRO TERME, 23 SET – “Saranno quattro

giornate straordinarie quella che ci attendono. Cinquantadue

anni fa Vittorio Adorni ha vinto il titolo qui, a Imola, quindi

perché non pensare a un altro italiano che vinca quest’anno,

come Vincenzo Nibali ad esempio? Ci sono tanti potenziali

vincitori, in bocca al lupo a tutti”. Così il presidente

dell’Unione Ciclistica Internazionale David Lappartient, durante

il suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei

Campionati mondiali di Ciclismo su strada al via da domani a

Imola (Bologna).

All’evento, al Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme

(Bologna) hanno partecipato organizzatori, sponsor Hera e Mapei,

il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e

anche il neoeletto sindaco di Imola Marco Panieri.

“Congratulazioni per questo evento a Imola, grazie a tutti gli

stakeholder, grazie a tutte le istituzioni – ha aggiunto

Lappartient – la prima maglia da campione del mondo va al

comitato organizzatore, abbiamo collaborato benissimo con tutte

le parti coinvolte, a livello organizzativo e sportivo. Il

percorso e la crono sono al massimo livello. Le strade sono

state riasfaltate. Siamo lieti di essere qui, questi mondiali

sono un punto di incontro tra il Tour de France e il Giro

d’Italia”. (ANSA).



—

