Ciclismo: Milano-Sanremo l’8 agosto, c’è problema viabilità

(ANSA) – MILANO, 22 LUG – C’è il nodo viabilità sulla

prossima Milano-Sanremo, in programma l’8 agosto. Alcuni Comuni

della provincia di Savona vorrebbero non chiudere la via Aurelia

per far transitare la “Classicissima” e domani si svolgerà una

riunione in Prefettura per cercare di trovare un accordo.

Prova a smorzare la tensione il direttore dell’Area Ciclismo

di Rcs Sport, Mauro Vegni, che promette un bello spot mondiale

per la Riviera di Ponente. “Quella dell’8 agosto – ammette Vegni

durante la presentazione della 111ma edizione della corsa – è

una data dettata dal momento difficile che stiamo vivendo per la

conseguente rivoluzione del calendario ciclistico. Ci sarà

qualche problema in più rispetto a marzo ma siamo fiduciosi che

la risposta del territorio possa essere un segnale forte per la

ripartenza del nostro Paese. Milioni di spettatori in cinque

continenti seguiranno in tv questa classica e siamo convinti

avrà il successo e la visibilità che l’hanno resa mitica”. Il

dubbio principale degli amministratori locali riguarda la

gestione della sicurezza in un weekend in cui è prevista una

invasione di turisti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte