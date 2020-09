Ciclismo: Mondiali; Nibali,ultima salita non era adatta a me

(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Nei giorni precedenti avevo parlato

con i ragazzi e con Davide (il ct Cassani, n.d.r.). Sapevo che

l’ultima salita era quella meno adatta a me, e infatti mi ero

già mosso in quella precedente. Si era formato un gruppettino

con me, Landa e Van Aert, ma lui non collaborava, anche se

poteva essere una buona azione visto che non c’era Alaphilippe.

La situazione non si è sbloccata, poi si è rimescolato tutto e

sulla salita finale corridori più esplosivi avevano da dire la

loro”. Dai microfoni di RaiSprt, Vincenzo Nibali, che si è

piazzato quindicesimo., commenta la sua prestazione nel Mondiale

di Imola vinto dal grande favorito (con Van Aert) Julian

Alaphilippe.

“Io fino a dieci giorni fa non mi sentivo neanche bene -dice

ancora Nibali -, quindi era un buon interrogativo per me. Oggi

dovevamo fare una gara d’attacco, ma il ritmo è stato sempre

alto e non c’era spazio per provarci da lontano”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte