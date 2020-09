Ciclismo, Mondiali: Pasqualin “L’Italia si mette in gioco”

(ANSA) – VENEZIA, 02 SET – “Sono contento che il Mondiale

2020, già assegnato a Vicenza e poi trasferito alla Svizzera per

un mero disguido burocratico a livello governativo nazionale,

ora resti in Italia. Dietro all’assegnazione a Imola vedo,

oltreché la generosa disponibilità delle autorità regionali e

locali, la volontà e l’impegno di Davide Cassani in qualità di

presidente dell’Azienda Promozione Turistica dell’Emilia

Romagna. Alla faccia del Covid è comunque un’Italia che si mette

in gioco e non ha paura. A Davide, quindi, e a tutti i suoi

sostenitori, i più affettuosi complimenti e i più sinceri

auguri”. Così, sull’assegnazione del Mondiale di Ciclismo 2020 a

Imola, l’avvocato Claudio Pasqualin, ex presidente del Comitato

promotore della candidatura di Vicenza. (ANSA).



—

