(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Una gara totalmente inaspettata, non

pensavo di riuscire ad arrivare da sola: e’ una grandissima

emozione”. Non trattiene le lacrime l’azzurra Martina Fidanza,

dopo il titolo mondiale di scratch vinto ai Mondiali di ciclismo

su pista in corso a Roubaix. “E’ un sogno – ha detto alla Rai

l’azzurra, che a quattro giri dal traguardo ha fatto il vuoto

sulle avversarie – Se me l’avessero detto ieri non ci avrei

