(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Medaglia d’argento nell’inseguimento

a squadre donne ai mondiali di ciclismo su pista di Roubaix, in

Francia. In finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina

Fidanza, Martina Alzini sono state battute dalla Germania che

dopo l’oro olimpico conquista anche quello iridato. Medaglia di

bronzo per la Gran Bretagna. (ANSA).



