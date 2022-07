Ciclismo: olandese Van Vleuten vince il Giro donne

Condividi l'articolo

L’olandese Annemiek Van Vleuten, della Movistar Women, ha vinto la33/a edizione del Giro d’Italia donne, al termine della decima e ultima tappa, Abano Terme-Padova in cui si è imposta in volata Chiara Consonni, davanti all’altra italiana Rachele Barbieri , seconda, e alla danese Emma Cecilie Bjerg, terza.

Per Van Vleuten è il terzo successo nella classifica finale del Giro donne, dopo quelli del 2018 e del 2019. Quest’anno vanno sul podio con lei Marta Cavalli e la spagnola Mavi Garcia, al quarto posto Elisa Longo Borghini. L’olandese si è aggiudicata anche la maglia ciclamino della classifica a punti



