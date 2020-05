Ciclismo: ora le Granfondo si corrono partendo da casa

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Formula Bici, Associazione che racchiude i top eventi ciclomatoriali, lancia ‘Formula Bici RideYourDream’, un’iniziativa che permette agli appassionati di poter diventare un ‘finisher’ delle gare del calendario Formula Bici 2020, con una raccolta fondi di 10 euro – che ciascun appassionato può versare – a favore della Protezione Civile.

Formula Bici è il punto di riferimento per tutti i cicloamatori italiani e lavora per sviluppare al meglio gli eventi legati alla sicurezza, all’accoglienza e rispetto dell’ambiente.

Formula Bici, in un periodo così tormentato, ha pensato di dare un segnale positivo, lanciando un’iniziativa per raccogliere fondi: è nata così Formula Bici RideYourDream. Ma come funziona? Basta scriversi nell’area RideYourDream del sito www.formulabici.it e poi completare, su un percorso a scelta, entro il 31 dicembre, una delle differenti prove del calendario di Formula Bici 2020. Si possono così portare a compimento su strade a propria scelta i più prestigiosi eventi amatoriali, dai 52 ai 209 km e dai 400 ai 4.900 metri di dislivello.

Il regolamento è molto semplice: si può pedalare dove si vuole e il giorno che si vuole, rispettando la distanza dell’evento, con un margine del 10%, e l’altimetria totale, con un margine del 5%. Terminata la propria prova si inviano i dati registrati con il GPS e si riceve un diploma di ‘Finisher’ dell’evento. Tutti i partecipanti a Formula Bici RideYourDream riceveranno un’assicurazione gratuita per il giorno nel quale vorranno cimentarsi nella prova e due mesi di utilizzo gratuito dell’App Bike Personal Coach, offerti da BIKEVO, partner ufficiale Formula Bici. (ANSA).



