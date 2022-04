Ciclismo: Parigi-Roubaix donne; Vos è positiva, non parte

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 16 APR – La seconda edizione della

Parigi-Roubaix ha perso prima del via una delle sue protagoniste

annunciate. Infatti l’olandese Marianne Vos, tre volte

campionessa del mondo, non si è presentata alla partenza essendo

risultata positiva al Covid dopo un test fatto in mattinata,

come tutte le sue compagne della Jumbo. “Per me è una delusione

enorme”, il commento della Vos che l’anno scorso si era piazzata

al secondo posot nella ‘classicissima’ francese. (ANSA).



