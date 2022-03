Ciclismo: paura Colbrelli, il team ‘oggi ulteriori esami’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Dopo essere stato ricoverato

all’Hospital Universitari de Girona Il dottor Josep Trueta,

Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è

stato in contatto con la famiglia e gli amici mentre si

riprendeva in ospedale”. E’ quanto fa sapere il team

Bahrain-Victorius sulle condizioni di Sonny Colbrelli ricoverato

ieri in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, pochi

istanti dopo

l’arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna ciclistico.

“Oggi – aggiunge il team Bahrain-Victorius – si sottoporrà a

ulteriori test per scoprire la causa dell’incidente di ieri.

Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato

segni di preoccupazione o funzioni compromesse. Seguiranno

ulteriori aggiornamenti”. (ANSA).



