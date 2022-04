Ciclismo: Roubaix; Ganna 35/o, ‘ma tornerò e ci riprovo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 APR – La Roubaix di Filippo Ganna è finita

a 60 km dal traguardo, quando il campione del mondo a cronometro

ha mollato, e perso contatto, dopo aver avuto per due volte

problemi meccanici alla sua bici mentre attraversava dei tratti

in pavé ma riuscendo sempre a rientrare sul gruppo dei migliori,

facendo leva sulla potenza delle sue gambe. Poi però ha pagato

lo sforzo.

Quest’anno, quindi, non è andata come l’olimpionico di Tokyo

sperava, Ganna si è piazzato 35/o a 4’47” dal vincitore, un suo

compagno di squadra, quel Dylan Van Baarle che nei piani

iniziali dell’Ineos Grenadier avrebbe dovuto dare una mano

all’italiano. Ma così va il ciclismo, i ruoli si sono invertiti,

si è imposto l’olandese vicecampione del mondo e Ganna promette

già di riprovarci. “Mi piacerebbe avere la targhetta col mio

nome delle docce, continuerò a tornare qui fino a quando ci

riuscirò”, è il suo commento al termine della ‘classicissima’

francese. Ganna si riferisce al fatto che, alla Parigi-Roubaix,

la targhetta con il nome nelle docce è un onore riservato ai

vincitori. (ANSA).



