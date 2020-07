Ciclismo: Strade Bianche, la UAE Emirates cala gli assi

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – L’UAE Emirates ha scelto i componenti

del team che si schiererà alla partenza da Siena delle Strade

Bianche, la prima classica di un giorno che si disputa dopo la

ripresa dell’attività ciclistica. Con 13 vittorie ottenute nei

primi mesi di gare 2020, la compagine emiratina ambisce a dare

continuità ai successi. I ds Marco Marzano, Bruno Vicino e

Manuele Mori saranno alla guida della squadra per la Strade

Bianche, gara alla quale seguiranno il Trittico Lombardo (3

agosto) e la Milano-Torino (5).

Strade Bianche: Valerio Conti (Ita), Alberto Rui Costa (Por),

Davide Formolo (Ita), Sergio Henao (Col), Tadej Pogacar (Slo),

Jan Polanc (Slo), Diego Ulissi (Ita).

Gran Trittico Lombardo: Tom Bohli (Svi), Valerio Conti (Ita),

Marco Marcato (Ita), Edward Ravasi (Ita), Alexandr Riabushenko

(Bel), Alessandro Covi (Ita), Jan Polanc (Slo).

Milano-Torino: Tom Bohli (Svi), Fernando Gaviria (Col), Marco

Marcato (Ita), Alexander Kristoff (Nor), Sven Erik Bystrom

(Nor), Max Richeze (Arg), Oliviero Troia (Ita).

“Sara strano correre sulle Strade Bianche senesi in agosto e

non a marzo – dice Diego Ulussi – ma la bellezza della gara

resta intatta. Come sempre, sarà difficile fare previsioni.

Anche perché sono trascorsi parecchi mesi dall’ultima corsa, ma

so per certo che con i miei compagni ci siamo preparati nel

migliore dei modi, In più saremo spinti dall’entusiasmo di

riattaccare finalmente il dorsale di gara”. (ANSA).



