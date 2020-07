Ciclismo: ufficializzati i percorsi della Strade bianche

(ANSA) – L, 01 LUG – Ufficializzati i percorsi di Strade bianche e Strade bianche Women Elite. Le due gare, che si svolgeranno il 1 agosto 2020, partiranno da Siena e si concluderanno in piazza del Campo, rispettivamente dopo 184 e 136 km. La 14/a edizione di Strade bianche prevede quest’anno undici tratti di strade sterrate per un totale di 63 km.

Organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport, dal 2017 la “classica del Nord più a sud d’Europa” è ormai una gara chiave del calendario UCI WorldTour. L’ultimo corridore ad imporsi in piazza del Campo è stato Julian Alaphilippe, vincitore poi anche dell’edizione 2019 della Milano-Sanremo. “La città di Siena – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – è pronta ad accogliere queste due manifestazioni. Sarà una cartolina importante che mostrerà al mondo intero le bellezze uniche, naturali ed artistiche, di Siena e delle sue terre”. “Le Strade Bianche saranno la prima gara del nostro calendario – ha aggiunto Mauro Vegni, direttore area ciclismo di Rcs sport -. Oltre a simboleggiare la ripartenza del ciclismo in Italia, queste corse vogliono essere anche una ripartenza non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico, dal momento che il ciclismo è strettamente collegato alla promozione del territorio”.

La Strade bianche women elite prevede 8 tratti di strade bianche per un totale di 31.4 km. L’edizione 2019 è stata vinta da Annemiek van Vleuten. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte