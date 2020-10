Ciclismo: Vuelta; a Roglic la 10/a tappa, è il nuovo leader

(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Decima tappa della Vuelta di Spagna

all’insegna di Primoz Roglic. Lo sloveno vince la frazione

Castro Urdiales-Suances (di 185 km) e, grazie all’abbuono,

strappa anche la maglia rossa a Richard Carapaz: i due hanno lo

stesso tempo, ma Roglic diventa leader per il migliore punteggio

accumulato in questa prima parte della corsa. Terzo al traguardo

l’italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Domani 11/a

tappa (Villaviciosa-Alto de la Farrapona di 170 chilometri), con

quattro gran premi della montagna e l’arrivo in quota che

potrebbe far cambiare ancora la vetta della classifica. (ANSA).



—

