Ciclismo: Vuelta di Burgos, primo acuto è di Grosschartner

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – L’austriaco Felix Grosschartner ha

vinto per distacco, con il tempo di 3h40’21”, la 1/a tappa della

Vuelta di Burgos di ciclismo, scattata dalla Catedral de Burgos

e conclusa a Mirador del Castillo, dopo 157 km. E’ la prima

kermesse ciclistica di un certo livello dopo la pandemia. Il

corridore della Bora Hansgrohe ha preceduto di 8″ il portoghese

Joao Almeida e l’ex campione del mondo su strada, lo spagnolo

Alejandro Valverde.

Il protagonista della frazione odierna, tuttavia, è stato il

talento belga Remco Evenepoel che, a una quarantina di km dal

traguardo, ha provato l’azione in solitaria ma, dopo 12 km

circa, è stato riassorbito. Dopo una serie di scatti,

Grosscharthner ha trovato lo spunto vincente. Primo degli

italiani Matteo Trentin, sul traguardo con un distacco di 10″;

stesso tempo per Evenepoel. (ANSA).



