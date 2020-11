Ciclismo:Europei pista;Spadafora,azzurri,orgogliosi di voi

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Che orgoglio! Si sono conclusi oggi

a Plovdiv gli Europei di ciclismo. Tante soddisfazioni per i

nostri atleti azzurri, che si sono guadagnati più volte il

podio. L’Italia chiude con una pioggia di medaglie: ben tre ori,

sette argenti e quattro bronzi. Complimenti a tutti gli atleti

italiani, che ci hanno reso davvero orgogliosi, soprattutto in

un momento difficile come quello che stiamo vivendo”. Con questo

messaggio il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si

complimenta con la nazionale di ciclismo su pista grande

protagonista agli Europei conclusisi oggi a Plovdiv. (ANSA).



—

