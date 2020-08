Ciclismo:frattura bacino per Evenepoel, ‘stagione finita’

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Contrariamente alle prime indicazione

la frattura c’e’ per Remco Evenepoel protagonista di una

terribile caduta al Giro di Lombardia. In base ai primi

accertamenti effettuati all’ospedale Sant’Anna di Como – ha

comunicato il suo team, la Quick Step – il corridore belga ha

accusato la frattura del bacino e una contusione al polmone

destro. Remco dovrà restare in ospedale per altre 24 ore, poi si

inizierà a pensare al suo recupero. Ma la sua stagione, come ha

ammesso il suo team manager Patrick Lefevere, “è praticamente

finita”. (ANSA).



—

