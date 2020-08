Ciclismo:Lombardia;auto gli taglia strada,Schachmann a terra

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Incredibile al Giro di Lombardia già

funestato dalla terribile caduta di Evenpoel: a pochi chilometri

dal traguardo nell’abitato di Como, un’auto guidata da una

signora ha letteralmente tagliato la strada al corridore

Maximillian Schachmann che non ha potuto evitare l’impatto. Il

tedesco della Bora Hansgrohe è finito contro la macchina e poi a

terra, per fortuna è riuscito a risalire in sella e a

raggiungere il traguardo, seppur dolorante, in settima

posizione.

Come si vede dalle immagini della Rai, si è trattato di una

manovra automobilistica azzardata e pericolosa, che poteva

finire molto peggio. (ANSA).



—

