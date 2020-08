Ciclismo:Lombardia;clavicola ko Schachmann,investito da auto

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Il corridore tedesco Maximiliam

Schachmann (Bora-Hansgrohe) si è rotto la clavicola destra dopo

essere stato investito da un’auto che non faceva parte della

carovana della corsa nella finale del Giro di Lombardia, ma è

riuscito a risalire in sella e a terminare al settimo posto.

In una curva in discesa a pochi chilometri dal traguardo,

un’auto ha tagliato la strada a Schachmann, che non ha potuto

evitarla, ed è caduto, ferendosi alla spalla. “Maximilian

Schachmann si è rotto la clavicola”, ha annunciato in serata

Bora-Hansgrohe su Twitter. Dopo l’arrivo, si era tenuto a lungo

la spalla destra, facendo una smorfia di dolore. (ANSA).



—

