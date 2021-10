Ciclismo:Mondiali pista; Ganna guida quartetto azzurro in finale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Il quartetto azzurro composto da

Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Jonathan Milan

batte la Gran Bretagna e vola in finale contro la Francia ai

Mondiali di ciclismo su pista. Tre secondi di vantaggio per gli

azzurri sulla Gran Bretagna per una gara dominata dall’inizio

alla fine.

Nell’inseguimento a squadre l’Italia si giocherà domani la

finale per l’oro contro i padroni di casa, mentre si giocano il

bronzo Danimarca e Gran Bretagna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte