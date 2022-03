Ciclismo:Parigi-Nizza;a Roglic la 7/a tappa,rafforza primato

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA BOLLÈNE-VÉSUBIE, 12 MAR – Lo sloveno Primoz

Roglic ha vinto la settima tappa della Parigi-Nizza, l’unica con

arrivo in quota, da Nizza al colle di Turini lungo 155,2

chilometri. Roglic ha battuto allo sprint il colombiano Daniel

Martinez mentre il britannico Simon Yates si è piazzato terzo a

2” da Roglic. Quarto Nairo Quintana a 9″.

Con la vittoria di oggi, alla vigilia dell’ultima tappa,

Roglic rafforza il primato in classifica generale, in cui ha 47″

di vantaggio su S. Yates e 1’00” su Martinez. (ANSA).



