Ciclista investito da auto pirata a Ferrara,in pericolo vita

(ANSA) – BOLOGNA, 16 OTT – Un ciclista 78enne è stato

investito, la scorsa notte a Ferrara, da un’auto pirata e, a

quanto appreso, versa in pericolo di vita all’Ospedale della

città estense . I fatti risalgono intorno all’1.15 quando i

Carabinieri e gli uomini del 118 sono intervenuti in Via

Pomposa dove era stato segnalato un investimento. Sul posto i

militari e i sanitari hanno trovato a terra l’anziano ferrarese:

da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo – ricoverato in

gravi condizioni – sarebbe stato investito da un’automobile

mentre pedalava sulla sua bicicletta. Sono in corso le ricerche

dell’auto che, dopo l’incidente, si sarebbe data alla fuga.

(ANSA).



