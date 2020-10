Cig Covid, proroga per i settori più in difficoltà

Nel pieno della crisi “abbiamo difeso l’occupazione” in “misura considerevole”: “se l’economia riprenderà, come sta riprendendo, se andrà tutto bene, non sarà necessario prorogare strumenti straordinari, mentre ovviamente ci sarà una proroga della cassa integrazione Covid per i settori più penalizzati, manterremo degli interventi selettivi” ad esempio per bar e ristoranti:. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1.

