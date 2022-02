Cile:antico ‘moai’ torna sull’ Isola di Pasqua dopo 152 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 21 FEB – Il Museo nazionale di

storia naturale del Cile ha annunciato di avere deciso di

riportare sull’Isola di Pasqua (conosciuta anche come Rapa Nui)

una delle tradizionali statue con sembianza umana scolpite nella

pietra dalla popolazione locale oltre 500 anni fa, che fu

portata sulla terraferma 152 anni fa.

La figura, conosciuta con il nome di ‘Moai Tau’ e con il

numero di inventario 3208, pesa 715 chili ed è alta un metro e

mezzo di altezza, è stata imballata e trasferita oggi dal

secondo livello dell’edificio al piano terra, da dove sarà

caricata su un camion e quindi su una nave che percorrerà 3.700

chilometri nell’Oceano Pacifico.

Nel 1870, il moai fu donata come gesto di amicizia

dall’avventuriero francese Jean-Baptiste Dutrou-Bornier, che a

quell’epoca era una sorte di governatore ‘de facto’ dell’isola,

all’equipaggio della corvetta ‘O’Higgins’ che aveva a bordo una

spedizione per “raccogliere campioni del regno animale, vegetale

e minerale e portare in Cile uno o due loro statue”.

La decisione di restituire il reperto, ha dichiarato al

quotidiano El Mercurio il vicedirettore del museo, Cristian

Becker, “è stata presa nel 2018, quando abbiamo mostrato alle

autorità dell’Isola di Pasqua le sculture che erano in nostro

possesso”.

Becker ha infine spiegato che “per gli abitanti dell’isola

questo moai è un pezzo particolarmente emblematico, perché è uno

dei soli tre moai scolpiti in basalto. Un secondo è conservato

in frammenti nel museo dell’isola e il terzo è stato portato nel

XIX secolo nel British Museum, a cui gli isolani chiedono a gran

voce la restituzione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte