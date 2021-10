Cina: apre Expo mondiale dell’Internet delle cose

Condividi l'articolo









(ANSA-XINHUA) – NANCHINO, 25 OTT – Il 2021 World Internet of

Things (Iot) Exposition, il principale evento Iot della Cina, ha

preso il via due giorni fa nella città di Wuxi, nella provincia

di Jiangsu della Cina orientale.

L’evento di tre giorni include un summit, una mostra con le

ultime applicazioni e prodotti Iot, oltre a 10 forum incentrati

su temi come il 5G, i big data e il trasporto intelligente.

L’industria dello Iot è diventata una delle più importanti

per lo sviluppo dell’economia digitale in Cina, con la sua scala

che ha superato i 2.400 miliardi di yuan (circa 375,8 miliardi

di dollari) alla fine del 2020, come ha dichiarato Wang Zhijun,

vice ministro dell’industria e della tecnologia

dell’informazione, in occasione del summit.

Soprannominata una “città Iot”, a Wuxi hanno sede al momento

più di 3.000 aziende legate a questo settore, che conducono la

formulazione di oltre la metà degli standard internazionali

dello Iot. (ANSA-XINHUA).



