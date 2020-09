Cina avvia manovre militari mentre inviato Usa visita Taiwan

(ANSA) – ROMA, 18 SET – La Cina ha avviato oggi manovre

militari vicino allo Stretto di Taiwan in una mossa che ha detto

essere diretta a “proteggere la sovranità” di Pechino, mentre un

alto esponente del Dipartimento di Stato americano è in visita

nell’isola, che la Repubblica popolare considera una provincia

ribelle. Lo riporta la Bbc online.

Si tratta di esercitazioni “legittime e necessarie” per la

Cina continentale “per proteggere la propria sovranità e

integrità”, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa

di Pechino, Ren Guoqiang, commentando l’iniziativa, che ha luogo

mentre continuano ad aumentare le tensioni tra gli Usa e la

Cina.

Sebbene gli Stati Uniti non abbiano formali relazioni

diplomatiche con Taiwan, continuano a vendere armi e a mantenere

strette relazioni con il governo dell’isola. Keith Krach,

sottosegretario del Dipartimento di Stato per gli affari

economici, ha in programma di incontrare oggi la presidente,

Tsai Ing-wen. (ANSA).



