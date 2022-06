Cina, da Europarlamento pregiudizi ideologici e distorsioni

Condividi l'articolo

La Cina accusa l’Europarlamento di “pregiudizio ideologico” e di “distorsioni” nei confronti di Pechino nell’ultimo rapporto che punta soprattutto sulle sfide alla sicurezza nell’Indo-Pacifico e sulle aspre critiche per la posizione adottata da Pechino rispetto alla guerra in Ucraina e per le violazioni dei diritti umani contro gli uiguri, per le pressioni su Taiwan e per la repressione a Hong Kong. Il rapporto nega a Pechino “il diritto legittimo di salvaguardare la sua sovranità e la sua sicurezza, e interferisce grossolanamente negli affari interni della Cina”, si legge in una nota della missione diplomatica cinese presso l’Ue.

