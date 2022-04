Cina, firmato patto di sicurezza con Isole Salomone

Condividi l'articolo

La Cina ha confermato di aver siglato un patto di sicurezza ad ampio raggio con le Isole Salomone, con un accordo che i governi occidentali temono possa dare a Pechino un punto d’appoggio militare nel Pacifico meridionale.

“I ministri degli Esteri della Cina e delle Isole Salomone hanno firmato di recente l’accordo quadro sulla cooperazione in materia di sicurezza”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante il briefing quotidiano. Ieri, il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price ha ribadito le perplessità su un atto destinato a destabilizzare le stesse Isole Salomone oltre che la regione.

Una bozza dell’accordo, fatta trapelare il mese scorso, ha suscitato onde d’urto attraverso la regione, in particolare per le misure che permetterebbero presenze navali e di sicurezza cinesi nell’arcipelago. Secondo la bozza, l’accordo permetterà alla polizia cinese di essere dispiegata su richiesta del governo di Honiara per “mantenere l’ordine sociale”. Gli Stati Uniti e l’Australia esprimono da tempo preoccupazione per la possibilità che la Cina costruisca una base navale nel Sud Pacifico, permettendo alla sua marina di proiettarsi ben oltre i suoi confini.

