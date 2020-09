Cina frena, ma TikTok ha scelto l’acquirente per gli Usa

(ANSA) – NEW YORK, 01 SET – TikTok ha scelto l’acquirente per

le sue attività americane. In pole position ci sarebbero la

coppia Microsoft-Walmart e Oracle, e l’operazione dovrebbe avere

un valore compreso fra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Ma

sull’accordo, che include anche le attività neozelandesi e

australiane, pesa lo spettro delle nuove regole imposte da

Pechino sulle esportazioni di tecnologia. Norme che rischiano di

rallentare se non far naufragare un’eventuale intesa.

La stretta della Cina obbliga ByteDance, la società a cui fa

capo la popolare app, a ottenere l’autorizzazione di Pechino

prima di vendere la società. Questo si potrebbe tradurre in un

allungamento dei tempi per la cessione di TikTok, al quale va

aggiunta l’incertezza legata a una possibile opposizione cinese

all’operazione. Un’incertezza non da poco vista la tensione fra

Stati Uniti e Cina su più fronti, dagli scambi commerciali alla

nuova legge per la sicurezza nazionale imposta a Hong Kong,

passando per le nuove tecnologie.

E proprio su questo capitolo si sta consumando l’ultimo

braccio di ferro fra Washington e Pechino. Gli Usa di Donald

Trump hanno imposto alla cinese ByteDance di vendere le attività

americane di TikTok entro la metà di settembre, altrimenti la

app potrebbe essere bloccata. Ora l’ultima parola su una

cessione sta a Pechino, oggetto di forti critiche da parte del

governo americano per il coronavirus o, come lo ha varie volte

chiamato Trump, il ‘virus cinese’ o il ‘Kung Fu virus’.

“Ci sono tensioni geopolitiche fra Stati Uniti e Cina, e noi

siamo nel mezzo”, afferma Vanessa Pappas, la responsabile ad

interim di TikTok. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte